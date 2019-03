Una pista ciclopedonale che farà conoscere tutte le eccellenze e le bellezze dei comuni lambiti dal Chiascio

E' in cantiere una nuova pista ciclopedonale - ottima per turisti e appassionati delle due ruote - per il Bacino del Chiascio che da Valfabbrica toccherà i territorio di Gubbio, Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Torgiano e Perugia. L'accordo per l'infrastruttura è stato siglato da tutti i comuni interessati con il supporto di Sviluppumbria.

Nelle parole del Sindaco di Valfabbrica Roberta Di Simone e del Vicesindaco Werther Grasselli è stata espressa la forte volontà di avere obiettivi comuni "su cui lavorare i quali, non possono che fortificare i nostri territori e ci permettono di dare una visione d’insieme su temi cosi importanti. Siamo soddisfatti anche dell’ampia disponibilità che abbiamo trovato nei comuni. Il supporto della Regione Umbria , di Sviluppumbria e del Dipartimento di Ingegneria non potrà che essere una valore aggiunto per dare vita alla strategia che auspichiamo sia di esempio per altri territori delle nostra Regione".

La Pista “Ciclopedonale turistica del Bacino del Chiascio” basata sulle infrastrutture verdi e sul paesaggio lungo il Chiascio, collegati alla rete di mobilità ecologica di interesse nazionale, regionale e locale, per un turismo sostenibile ed equosolidale che rispetta la popolazione e i luoghi e che prevede il coinvolgimento di una serie di operatori turistici, strutture ricettive, associazioni socio-culturali e i vari attori legati al territorio dei Comuni interessati; la costruzione di Tour Virtuali come strumento per una corretta promozione paesaggistica, culturale, tecnologica, turistica, ambientale del territorio integrato; il ridisegno dello sviluppo del territorio in funzione del Cibo; la valorizzazione delle risorse territoriali e mantenimento e ricostruzione dell’identità dei luoghi e di ottimizzazione e innovazione dei servizi pubblici (smart communities per migliorare la qualità di vita e la sicurezza dei cittadini).

Le Amministrazioni firmatarie hanno assunto l’impegno per la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa fra i Comuni Interessati dando mandato al Comune capofila (Comune di Valfabbrica) per la stipula di una convenzione di ricerca con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per la redazione del Masterplan – (che vede la ciclopedonale turistica quale elemento cardine della strategia integrata) – posponendo la sua attuazione al risultato della concertazione con la Regione Umbria. All'interno della convenzione verranno individuati giovani laureati che si occuperanno di collazionare il materiale presso ogni Comune e sintetizzarlo in un proposta progettuale.

Anche Sviluppumbria SpA, ha espresso formalmente la forte volontà a compartecipare alla realizzazione, collaborazione sinergica e fattiva per la realizzazione del nuovo modello di sviluppo integrato territoriale.Secondo il Direttore generale di Sviluppumbria Mauro Agostini il progetto di green comunity del Chiaschio e il progetto di ciclopedonale vanno nella direzione di un turismo esperienziale che ricerca non solo luoghi, ma incontri, esperienze ed emozioni. Sviluppumbria, continua il Direttore, come già avviene sull'Ippovia della Via di Francesco e altri itinerari è sempre lieta di offrire sostegno ai comuni lungo i cammini e itinerari ciclopedonali dell'Umbria.