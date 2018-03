Una scuola di formazione per i medici di famiglia: a Perugia nasce l'Accademia di Pediatria

Una scuola di formazione continua che si propone di aggiornare i pediatri di famiglia sui temi più vivi e attuali della pediatria generale e specialistica. Nasce a Perugia l’Accademia di pediatria per iniziativa del dottor Gianluca Tuteri, fondatore dell’Istituto pediatrico Sant’Anna, e del professor emerito di Pediatria all’Università di Trieste Alessandro Ventura. L’Accademia ha in programma una serie di incontri formativi, il primo dei quali si terrà venerdì 16 marzo dalle 14.30 alle 18.30 nella sede dell’Istituto di formazione culturale Sant’Anna, in viale Roma 15 a Perugia. Due gli argomenti che verranno trattati, il primo dal titolo ‘Prima o dopo…pubertà’ a cura di Gianluca Tornese, specialista in auxologia ed endocrinologia e dirigente medico della Clinica pediatrica dell’Istituto ‘Burlo Garofolo’ di Trieste, il secondo dal titolo ‘Pediatria, adenoidi e tonsille. Ovvero: tonsilliti senza febbre e febbre senza tonsillite…cinque casi per cinque messaggi’, illustrato dal professor Alessandro Ventura.

“L’Accademia – ha specificato Tuteri – punta all’aggiornamento continuo dei pediatri di famiglia con più incontri all’anno tenuti da esperti-docenti su tematiche che quotidianamente impegnano i colleghi nei propri ambulatori. Attraverso la discussione di casi clinici verranno presentate le novità della letteratura internazionale. La Croce rossa italiana e il Comitato olimpico italiano hanno dato il loro patrocinio riconoscendo la rilevanza della nostra mission: la formazione dei pediatri operanti sul territorio si riverbera direttamente sulla qualità delle prestazioni offerte alla comunità”.