A Trevi si fa in-formazione: corsi di di pasticceria, pizzeria, panificazione e pasta fresca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Dopo il successo riscosso al Sigep 2019, le farine umbre si collocano sul panorama italiano delle farine professionali di qualità, attirando l'attenzione di chef e volti noti, come Natale Giunta, presenza fissa de La Prova del Cuoco e Luca Sardella esperto conosciture e divulgatore dell'eccellenza enogastronomica made in Italy. A partire da Marzo, l' Accademia di Formazione Antico Fienile, apre la propria aula-laboratorio a clienti, addetti ai lavori e aziende che vogliono scoprire le caratteristiche e le potenzialità delle innovative farine di Molino sul Clitunno, attraverso corsi di formazione sulle tecniche di panificazione, pasticceria e pizzeria svelando i segreti per raggiungere prodotti di elevata qualità.

All'interno di un antico fienile, completamente ristrutturato, i professionisti ed i maestri dell’arte bianca in Italia, guideranno i partecipanti ai corsi verso tecniche e metodologie di lavorazione, trasmettendo loro l'importanza della crescita tecnologica e dell'innovazione nel panorama delle farine, senza mai dimenticare la tradizione ed il rispetto di una filiera certificata e garantista per il consumatore finale,sempre più attento al cibo sano e al benessere in tavola. I corsi saranno a numero chiuso per max 25 partecipanti. Info e prenotazioni: 349.3252.604 - 348.3185.874 - www.molinosulclitunno.com

Gallery