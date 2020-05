Tasse, 13mila umbri hanno già visualizzato il 730 precompilato. C'è tempo fino al 30 settembre per l'invio

Dichiarazione dei redditi precompilata, al via la consultazione, la possibilità di correggere ed integrare e poi accettare. Si fa tutto online.

L'Agenzia delle entrate ha aperto il canale per l’invio del proprio 730 precompilato con i dati inseriti dall’Agenzia, oppure integrarlo. Il tutto online, direttamente da casa utilizzando il pc, il tablet o lo smartphone e accedendo con Spid, le credenziali dell’Agenzia, la carta nazionale dei servizi o il pin dispositivo Inps. La scadenza per l’invio sulla piattaforma gestita dal partner tecnologico Sogei è fissata al 30 settembre 2020.

Sono stati già 13.428 gli umbri che hanno contorllato la propria dichiarazione dei redditi nei primi 9 giorni dal lancio, pari all'1.02%. A questo link la guida per compilare il modello.

Da oggi ok all’invio del 730. I contribuenti possono ora accettare, integrare o modificare il

proprio 730, già compilato dall’Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal

computer di casa, oppure da tablet e smartphone. Per farlo è necessario essere in

possesso delle credenziali dell’Agenzia (nome utente, password e pin dei servizi online)

oppure utilizzare quelle dell’Inps, Spid o ancora la Carta Nazionale dei Servizi. Via libera anche alle

modifiche per il modello Redditi, che potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30

novembre 2020.