Pioggia di milioni per aiutare l'Umbria a rialzarsi dalla crisi: sostegno ai giovani, ai disoccupati e alle nostre imprese

Oltre 30 milioni di euro, quelli messi in campo da “Umbriattiva”, il programma Lavoro presentato oggi dal vice presidente della Giunta regionale dell’Umbria ed assessore al lavoro e allo sviluppo economico Fabio Paparelli. Presenti anche il direttore regionale alle attività produttive e lavoro Luigi Rossetti, Romano Benini, docente di politiche del lavoro, oltre ai rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali.

Un programma che punta a fronteggiare le criticità del mercato di lavoro umbro e che si rivolge a giovani disoccupati o usciti dalla scuola, adulti disoccupati, a imprese che vogliono assumere. Si tratta di un programma “dinamico” – ha sottolineato l’assessore - che prevede risorse per 32 milioni 150 mila euro con l’obiettivo di costruire lavoro stabile in Umbria attraverso cinque misure.

In particolare, Umbriattiva è rivolta a: giovani con meno di 30 anni residenti in Umbria o iscritti ai Centri per l’Impiego Umbri da almeno 12 mesi, disoccupati o inoccupati e non impegnati in percorsi scolastico-formativi. Il 10% è riservato ai giovani disabili, con meno di 30 anni, iscritti alla L.68/99 e altri soggetti vulnerabili definiti da specifici protocolli regionali.

Ai giovani dai 16 ai 18 anni i provvedimenti messi in campo sono Voucher formativo per la frequenza di corsi di formazione, tirocinio extracurriculare (6 mesi) tra le offerte dei catalogo unico regionale accompagnate da incentivi all’assunzione o l’accesso al microcredito con finanziamenti fino a 30.000 euro.

Umbriaattiva è rivolta anche a persone con 30 o più anni residenti in Umbria, disoccupati/inoccupati residenti in Umbria iscritti ai Centri per l’Impiego Umbri da almeno 6 mesi, ovvero disoccupati o inoccupati non residenti in Umbria iscritti ai Centri per l’Impiego Umbri da almeno 12 mesi.

Si rivolge inoltre ai diplomati e laureati disoccupati o inoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego dell’Umbria, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore (per questa categoria sono previsti periodi di formazione lunghi con stage aziendali) e alle imprese con sede unità operative sul territorio della regione Umbria. Per questa categoria gli interventi servono per incrementate i livelli occupazionali, dalla formazione degli apprendisti ad una serie di interventi finalizzati alla partnership con i fondi interprofessionali per la formazione continua sui temi del digitale di dipendenti ed imprenditori.

C’è poi un’altra misura, ed è quella rivolta per il reimpiego e che si rivolge ai lavoratori in CIGS, di imprese con oltre 100 dipendenti oggetti di crisi di tavoli nazionali o regionali., ai lavoratori di imprese dell’Area di crisi complessa Terni Narni beneficiari di Cassa Integrazione straordinaria.

“E’ comunque evidente – ha sottolineato o Paparelli – che la piena l’occupazione si fa anche con politiche di sviluppo che aiutano le imprese a crescere e a fare investimenti. Per questo – ha concluso - abbiamo strumenti importanti: l’Area di crisi complessa nel Ternano Narnese, l’Area di crisi non complessa nella zona del terremoto e gli altri strumenti della programmazione europea, in particolare del FESR nel resto della regione, che abbiamo orientato prevalentemente verso l’artigianato e l’industria 4.0”.