AIDP UMBRIA a sostegno degli Ospedali di Perugia e Terni: la donazione

AIDP, l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale, appena iniziata l’emergenza Covid-19*, ha prontamente avviato una raccolta fondi in seno ai territori, per combattere il Coronavirus, grazie alla propria rete di contatti estesi su tutto il territorio nazionale. Aderendo con gioia all’iniziativa, AIDP Umbria, nel promuovere i principi di responsabilità sociale che contraddistinguono l’associazione e con l’intento di esprimere una profonda vicinanza a tutto il territorio umbro, ha deciso di donare complessivamente 10.000 euro, di cui 6.000 euro destinati all’Azienda Ospedaliera di Perugia e i restanti 4.000 euro all’Azienda Ospedaliera di Terni. Tale somma è il frutto delle donazioni dei soci e socie del gruppo regionale Aidp Umbria, ma anche della generosità dell’azienda ART S.p.a. che ha contributo donando una somma molto importante. In più, come sottolinea la Presidente, Adriana Velazquez “in aggiunta alle adesioni dei soci e dell’azienda Art S.p.A, noi come associazione AIDP Umbria, abbiamo deciso di integrare, alla fine della raccolta, una importante percentuale del nostro premio, ricevuto per l’organizzazione dell’ultimo Congresso Nazionale AIDP Assisi 2019*.

Riteniamo tale decisione necessaria anche nei confronti delle tante persone che lavorano in ospedale in questo momento di grande emergenza". * “ CAMPAGNA DI DONAZIONI PER COMBATTERE IL COVID-19 #AIDP_aid - https://www.aidp.it//associazione/campagna-donazioni-aidp_aid.php" * https://congresso.aidp.it/2019/reportage/ A proposito di AIDP - L’Associazione Italiana per la Direzione del Personale è un’associazione apolitica e senza fine di lucro che riunisce tutti coloro che operano nel nostro Paese in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell’area del Personale di aziende e istituzioni pubbliche e private nonché coloro che si occupano delle problematiche del rapporto “Persona e Lavoro” in qualità di studiosi, ricercatori e accademici. Costituitasi nel 1960, AIDP è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 16 gruppi regionali per valorizzare, condividere e incentivare uno sviluppo serio e responsabile delle professionalità HR. L’Associazione organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale che costituisce l’appuntamento italiano fondamentale per l’aggiornamento e l’analisi strategica sul management delle Risorse Umane. AIDP oggi riunisce oltre 3.000 Soci. A livello internazionale, è componente attiva di EAPM (Associazione Europea di Direzione del Personale), WFPMA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Direzione del Personale) e fondatrice di FMRH (Federazione Mediterranea per lo studio e la diffusione delle tematiche relative alla gestione delle Risorse Umane).

Nel 2006 aderisce al Global Compact dell’ONU e contribuisce alla stesura del primo Codice Etico-Deontologico dei Responsabili delle Risorse Umane nell’area euro. Per offrire alla propria community un ambiente di confronto e di dialogo diretto, libero e immediato AIDP ha dato vita nel 2009 al gruppo AIDP Linkedin, il più grande e attivo social group in ambito HR (oltre 14.000 membri). AIDP Umbria, gruppo territoriale facente capo alla Associazione Nazionale, nasce nel 2004, riunisce un importante numero di soci e conta al suo interno un nutrito gruppo di giovani, tanto da essere stato il primo gruppo in Italia ad aver inserito statutariamente due rappresentanti junior nel Consiglio Direttivo. Ha lo scopo di contribuire a migliorare tutti gli aspetti della relazione tra persona e lavoro, favorendo attivamente lo sviluppo culturale e professionale di chi nelle varie organizzazioni opera direttamente per questo obiettivo. AIDP Umbria è attenta al ruolo dell'impresa e al futuro delle persone inserite nello scenario economico post-industriale, riferendosi precipuamente al proprio territorio di appartenenza; ne sono testimonianza la sua visione strategica e lo statuto in vigore. IN ALLEGATO 2 foto: 1) Presidente AIDP Umbria Adriana Velazquez 2) Chiusura Congresso Nazionale AIDP ASSISI 2019 Perugia, 16.4.2020 Serena Santagata serenasantagata@libero.it - 393/1779848

