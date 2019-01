Dalla Dhart Academy di Perugia a Sanremo: Alessio debutterà al Festival

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Perugia – Da ballerino a Perugia, al prestigioso Festival di Sanremo, l’edizione 2019 della manifestazione in onore della musica italiana, diretta per il secondo anno consecutivo da Claudio Baglioni, è in programma dal 5 al 9 febbraio 2019. L’evento viene trasmesso in diretta mondovisione su Rai 1 in prima serata. Il Festival di Sanremo, che arriva quest’anno all’edizione numero 69, è di gran lunga l’evento musicale più importante del nostro Paese. Protagonista di questa eccezionale avventura è Alessio Venditti, in arte Dhalsim, 29 anni, nato e cresciuto ad Ostia, Roma, che adesso vive a Perugia.

Da quattordici anni attivo nella scena della breakdance nazionale ed internazionale, fondatore e membro della crew lidense Ostia Street Rockerz e della Flexible Flav crew californiana, attualmente partecipa alle competizioni in giro per il mondo con i Funk Warriors di Bitonto. “Il breaking non è solo una passione ma un vero e proprio sogno da realizzare con un luogo in cui i giovani possono aggregarsi, condividere ed imparare”, spiega Alessio.

“A causa della complessità del territorio di Ostia, non riuscendo dopo diversi anni a raggiungere il mio obiettivo, ho deciso insieme alla mia compagna Diana Quondamcarlo in arte LadyDi e la mia famiglia di provare a realizzarlo altrove, riuscendo così”, prosegue, “dopo un solo anno a dar vita alla Dhart Academy, che ha sede a Perugia in via G. Sacconi 51”. L’accademia ha un forte stampo urbano ma all’interno trovano spazio anche la danza, il teatro, laboratori artistici di Djing e tanto altro per grandi e piccini. Ma torniamo alla partecipazione di Alessio Dhalsim al Festival di Sanremo. Il 29 luglio scorso il talentuoso ballerino ha preso parte ad una audizione presso la Planet Sport di Roma ed è stato selezionato dal noto coreografo Giuliano Peparini per formare il corpo di ballo per il concerto/tour “Al Centro” di Claudio Baglioni.

L’evento, celebrativo dei cinquanta anni di carriera del famoso cantautore romano, si è tenuto all’Arena di Verona in diretta Rai per poi continuare nei mesi di Ottobre e Novembre nei più famosi palasport italiani. L’avventura con Claudio Baglioni riprenderà nei mesi di Marzo e Aprile con un calendario ricco di date. “Ora però ricomincia il duro lavoro, con i miei colleghi ci aspettano prove molto impegnative a partire dal 9 Gennaio a Roma e dal’21 Gennaio all’Ariston di Sanremo.” “Ci vediamo al mio ritorno in accademia a Perugia, continuate a studiare e a danzare che l’arte, l’espressione e la danza fa bene all’anima.”

