Ricette e tradizioni umbre: ecco come preparare la Torta di Pasqua dolce... meglio della colomba!!!

PREPARAZIONE

Battere le uova con lo zucchero, sciogliere il lievito nel latte tiepido e il burro a bagnomaria, fare la fontana con la farina sull'asse e mettere tutti gli ingredienti. L'impasto ottenuto deve essere molto lavorato. Imburrare e in farinare 2 stampi per torte. Riempire per circa 1/3 della tortiera e far lievitare in un luogo caldo per 3 ore. Spennellare con uovo sbattuto e infornare a 180° forno statico per 50 minuti.

Ps: grattugiare la buccia dell'arancio e del limore e poi aggiungerla al composto insieme a tutti gli altri ingredienti.