LA RICETTA Dolci di Carnevale, ricette e consigli per preparare una Cicerchiata umbra... di gran livello!!!

Simile agli strufoli napoletani di natale, la Cicerchiata è un dolce tipico delle regioni centrali dell'Italia. Dalle origini incerte alcuni sostengono che sia stato l’Abruzzo a darle i natali. Lo proverebbe il fatto che proprio in questa regione veniva storicamente prodotto un miele di ottima qualità. Altri, invece, fanno nascere il dolce in epoche ancora più antiche in territori che ora sono nei confini dell’Umbria e delle Marche. Altri ancora, infine, credono che la cicerchiata sia il diretto discendente di un dolce tipico marchigiano. a causa della sua diffusione, molte sono naturalmente le varianti di questa semplice ricetta, che vedono l’aggiunta o la sottrazione di ingredienti.

2 uova

2 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di olio evo

200 g di farina tipo 00

olio per friggere

10-12 cucchiai di miele

codette dolorate

qualche mandorla pelata

Mescolare uova e zucchero in un composto spumoso a cui vengono aggiunti la farina e il burro. L’impasto così ottenuto viene diviso in piccoli rotoli che andranno tagliati a piccoli pezzi. Modellando questi pezzi si ottengono delle piccole palline di circa un cm di diametro.

Dopo aver fritto queste palline in olio caldo e averle lasciate ad asciugare mischiarle in un pentolino al miele che avete fatto sciogliere per qualche minuto. Le ultime fasi consistono nel modellare il tutto secondo la forma di una ciambella, decorare con le codette colorate, le mandorle perlate, lasciar raffreddare e gustare.