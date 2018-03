Ricette e tradizioni umbre: ecco come preparare la Torta al Formaggio di Pasqua

​La Torta (detta anche pizza) di formaggio è un classico della cucina Umbra. Per tradizione si mangia la mattina di Pasqua a colazione insieme a salumi (salame o "capocollo") ed è usato principlamente nel centro Italia. La preparazione avviene qualche giorno prima per permettere a tutti gli ingredienti di amalgamarsi per bene. Ecco gli ingredienti (per 30 persone) e i passaggi:

1) Preriscaldate il forno a 200°. Riempite mezzo bicchiere con acqua tiepida e scioglietevi 20 gr di lievito di birra con un cucchiaino di zucchero (in alternativa potete usare il malto d'orzo). Prendete 100 gr di farina e amalgamatela con acqua e lievito su un piano di lavoro, fino a formare un panetto morbido. Fatelo lievitare in una ciotola coperta con un canovaccio per un'ora.

2) Trasferite la farina avanzata sulla spianatoia o sul vostro piano di lavoro pulito, e amalgamatela con un bicchiere scarso di acqua tiepida, due cucchiai di olio, un pizzico di sale e pepe. Quando avrete ottenuto un impasto omogeneo incorporatelo al panetto già lievitato. Nel frattempo, grattuggiate 25 g di emmental, 50 gr di parmigianoe 25 g di provolone, uniteli a due uova in una ciotola e sbattete il tutto. Poi incorporate anche il formaggio rimasto, tagliato a dadini, e continuate a lavorare l'impasto energicamente con le mani. Capirete che è pronto quando la pasta tenderà a staccarsi dalla spianatoia e dalle mani.

3) Trasferite la pasta in uno stampo alto e stretto, precedentemente unto di olio per non far attaccare l'impasto, e fatelo lievitare ancora un paio ore. Trascorso il tempo di lievitazione, infornate e cuocete la torta al formaggio umbra per circa 30 minuti; servitela con affettati e salumi.