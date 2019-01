Come preparare il torcolo di San Costanzo, il dolce del patrono di Perugia: la ricetta

Il 29 gennaio si avvicina e la città di Perugia si prepara a festeggiare il suo patrono. La tradizione vuole che nel giorno stesso della festa si prepari e si consumi il "torcolo di San Costanzo", uno dei dolci più tipici dell'Umbria.

Ma quali sono gli ingredienti per realizzarlo? Ecco la ricetta per prepararlo in casa:

Ingredienti:

600 gr di farina

330 gr di acqua tiepida

170 gr di zucchero

170 gr di cedro candito

85 gr di olio extravergine d’oliva

85 gr di burro

170 gr di uvetta sultanina

170 gr di pinoli

un uovo

25 gr di lievito di birra

semi di anice a piacere

La Preparazione:

In una ciotola disporre la farina a fontana, inserire al centro il lievito di birra ed impastare con l’aiuto dell’acqua tiepida. Lavorare la pasta per qualche minuto, riporre la ciotola in un luogo caldo e al riparo dalle correnti d’aria.

Quando la pasta avrà raddoppiato il suo volume, rovesciare l’impasto sulla spianatoia, spianandola leggermente con

il palmo della mano.

Aggiungere il cedro candito tagliato a dadini, l’uvetta, i pinoli, l’olio, il burro, lo zucchero e due cucchiai di semi d’anice.

Lavorare la pasta per una decina di minuti. A questo punto arrotolarla e dare la forma di ciambella.

Metterla in una tortiera precedentemente imburrata, e lasciare lievitare nuovamente per circa tre ore in un luogo caldo al riparo dall’aria, predisponendo una pentola con acqua bollente per facilitare la lievitazione.

Spennellare la superficie con il tuorlo d’uovo e con la punta del coltello incidere lievemente la pasta con cinque tagli. Cuocere in forno caldo (180°) per 45 minuti circa.