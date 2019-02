Dolci di Carnevale: la ricetta e i consigli per cucinare le Frappe

Seppur non sia tipicamente umbro, le chiacchiere sono una ricetta che non può mancare in una tavolata di dolci tipici di carnevale. In molte regioni sono chiamate con nomi diversi a seconda della provenienza; in Umbria usiamo il termine "Frappe" e a differenza della ricetta classica lo zucchero a velo viene sostituito con il miele.

Ecco gli ingredienti:

250 gr di farina 00

1 uovo

25 gr di burro

50 gr di latte

20 gr di zucchero

la scorza grattugiata di un limone

1 pizzico di sale

2 gr di lievito per dolci

1 bicchierino di grappa

olio di arachide per la frittura

zucchero a velo o Miele

Su un piano di lavoro, formate una fontana con la farina, quindi unite al centro l’uovo, il burro ammorbidito, lo zucchero, il pizzico di sale, la grappa, la scorza di limone grattugiata e il lievito. Cominciate ad impastare unendo progressivamente anche il latte. Una volta che il composto sarà diventato omogeneo e non appiccicoso, formateci una palla, rivestitela con la pellicola trasparente e mettetela a riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Passato il tempo di riposo, riprendete l’impasto e tiratelo con un mattarello o con la macchina tirapasta in una sfoglia sottile di 3/4 mm. Con una rotella dentellata ricavate dalla sfoglia dei rettangoli di medie dimensioni (12 x 8 cm) e nel centro fategli due tagli equidistanti dalla parte del lato più lungo del rettangolo, così come potete vedere in foto. Portate l'olio di arachide a temperatura in un tegame di alluminio dai bordi alti. Friggete le chiacchiere, poche alla volta, fino a completa doratura da entrambe i lati. Una volta cotte, scolatele su carta assorbente per togliere l’olio in eccesso. Spolverate le chiacchiere con zucchero a velo e consumatele calde o in alternativa "immergerli" nel miele caldo.

Le chiacchiere possono essere anche cotte in forno. Basterà metterle in una placca da forno foderata con carta forno e cuocerle a 180 °C in forno statico fino a quando non avranno raggiunto una bella doratura uniforme.