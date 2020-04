Pizza di Pasqua, ecco la ricetta: come preparare il dolce della tradizione

Non solo la dolce colomba pasquale, in Umbria per la festa della Resurrezione di Cristo c'è un'altra tradizione che piace tutti, ovvero la Pizza di Pasqua. La forma assomiglia alla Torta al formaggio e anche la soffice consistenza, ma gli ingredienti sono diversi e ne fanno un dolce davvero unico. Ecco una semplice ricetta tramandata da generazioni per gustare questa bontà pasquale.