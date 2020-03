Cioccomimosa, l'omaggio al cacao a tutte le donne firmato dal maestro cioccolatiere Alberto Farinelli

Un modo goloso per festeggiare l'8 marzo? Lo suggerisce il maestro cioccolatiere della Scuola del Cioccolato Perugina Alberto Farinelli, che ha reinventato la Torta Mimosa, ideando a “Cioccomimosa”: il classico “effetto mimosa” creato dal pan di spagna bianco è sostituito da un pan di spagna al cacao. Il ripieno morbido e soffice è reso protagonista da una ricercata e golosa crema chantilly al cioccolato extra fondente.

Ecco la ricetta:

Ingredienti

PER PAN DI SPAGNA AL CIOCCOLATO

10 uova

300 g zucchero

150 g farina

50 g fecola di patate

100 g Perugina cacao amaro

Un pizzico di sale

½ bacca di vaniglia

PER CREMA CHANTILLY AL CIOCCOLATO

500 g latte intero

100 g zucchero

60 g amido di riso

150 g Perugina GranBlocco Fondente Extra 50%

40 g Perugina Cacao amaro

6 tuorli

½ bacca vaniglia

300 g panna fresca per dolci

PER BAGNA PER TORTA

250 g succo alla pesca

Procedimento

Preparazione pan di Spagna

Separate i tuorli dall’albume, montate i tuorli con metà dello zucchero e la vaniglia fino ad ottenere una consistenza ben areata, montate a neve gli albumi con il restante zucchero e un pizzico di sale.

Unite poi i due composti.

Setacciate insieme la farina, la fecola e il Perugina cacao amaro, versatele nel composto e mescolate delicatamente con una spatola dal basso verso l’alto, cercando di non smontare.

Versate il composto in due tortiere da 22 cm di diametro, precedentemente imburrate e livellate con una spatola.

Infornate in forno già caldo a 180° per circa 25 minuti.

Fate la prova stecchino prima di sfornare.

Preparazione crema

Mettete a bollire il latte con vaniglia. In una pentola capiente versate i tuorli con lo zucchero, l’amido di riso e il Perugina® cacao amaro setacciati insieme, mescolate bene, stemperate il composto aggiungendo qualche cucchiaio di latte bollente.

Aggiungete tutto il latte bollente e rimettere a cuocere a fuoco dolce mescolando fino a far addensare la crema.

Appena pronta e bollente, versateci dentro il Perugina GranBlocco Fondente Extra 50% precedentemente spezzettato, mescolate bene fino a completo scioglimento del cioccolato.

Lasciate raffreddare la crema al cioccolato in frigorifero coprendo con la pellicola.

Quando la crema è ben fredda, montate la panna e aggiungetela mescolando delicatamente con una spatola.

Preparazione finale torta

Con un coltello eliminate la parte inferiore del pan di Spagna, tagliate il primo pan di Spagna a metà per ottenere due dischi. Il secondo pan di Spagna servirà per la decorazione.

Tagliate una parte del pan di Spagna, sbriciolatelo con le mani o passatelo in un colino a maglie grandi, fino ad ottenere una grana fine che metterete da parte. Prendete un disco di cartone leggermente più grande del pan di Spagna, appoggiateci sopra il primo disco e bagnatelo leggermente con il succo alla pesca, versate uno strato di crema al cioccolato, e con una spatola ricoprite tutta la base, ricoprite con il secondo strato di pan di Spagna, bagnate di nuovo, ricoprite con la crema tutta la superfice della torta lati compresi. Infine, fate aderire la grana fine di pan di Spagna, precedentemente preparata.

I consigli del maestro. Fate raffreddare molto bene la panna prima di montarla, potete metterla per qualche minuto in congelatore insieme alla vasca e alle fruste con cui sarà montata. Se volete una decorazione a cubetti, dividete il pan di Spagna in tre dischi, poi a strisce ed infine a dadini e arrotondateli con le mani, otterrete così tanti cubetti per poter ricoprire la superficie della torta.