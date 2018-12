Speciale Natale.. in cucina - Stupire gli ospiti a tavola: gli chef dei ristoranti umbri firmano 4 super ricette

Ecco la prima di quattro puntate dedicate alle ricette per stupire gli ospiti a tavola in occasione delle feste. In comune hanno creatività, unicità e il nostro prosciutto Igp di Norcia. E' proprio il Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP che, grazie all'estro di 4 ristoratori umbri, propone altrettanti piatti per stuzzicare la fantasia a tavola e allietare la tavola con ricette sfiziose.

La nostra prima puntata inizia con la ricetta di Diego Mercuri del Ristorante Umami di Terni, che propone l’ uovo in camicia su crema di cannellini, prosciutto di Norcia IGP croccante e tartufo. A fine ricetta troverete anche i consigli dello chef.

Ingredienti per 4 persone:

200 g di fagioli cannellini 200g

un cipollotto

4 uova

8 fette di prosciutto di Norcia IGP sottili

un cucchiaio aceto

40g di tartufo nero

Sale e pepe q.b.

Procedimento:

In una padella fate imbiondire un cipollotto tagliato finemente versare poi i cannellini far andare per un paio di minuti e versare mezzo bicchiere d'acqua, sale e pepe. A cottura ultimata frullare con un frullatore a immersione fino ad ottenere una crema di fagioli. In un pentolino portare l'acqua a bollore, versando l'aceto poco prima; abbassare il fuoco creare un vortice con una forchetta e versare le uova sgusciate massimo due per volta. Cuocere per 2 minuti e mezzo scolare e asciugare su un panno. In un padellino scaldare poco olio, tagliare finemente il prosciutto di Norcia IGP e versarlo nella padella calda, far cuocere un minuto finché non diventa croccante scolare su un foglio di carta assorbente.

Ora andiamo alla presentazione…

Chef Diego Mercuri consiglia un piatto fondo su cui mettere la crema di cannellini poi l'uovo in camicia; infine completeremo il piatto con il prosciutto di Norcia croccante e qualche scaglia di tartufo nero un filo di olio evo a crudo e una grattugiata di pepe nero, non aggiungeremo sale perché tutta la sapidità del piatto ci verrà data dal prosciutto croccante.