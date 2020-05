Festa della Mamma, facciamo la Torta Mimosa: la ricetta e i consigli

Tra pochi giorni sarà la Festa della Mamma e questo dolce che qui proponiamo con una ricetta semplice ma di sicura riuscita è sempre un grande classico per questa ricorrenza. Ma nessuno ci vieta di riproporla anche per altre occasioni come compleanni o ricorrenze e per i nostri dolci momenti. Il trucco in più: se non volete limitarvi alla semplice bagna con acqua e zucchero, potete inserire nella Torta Mimosa una delicata crema pasticcera fatta in casa per darle quel sapore in più davvero goloso!