Dolci di Pasqua, la ricetta della Colomba super veloce: ecco come prepararla

In questa variante veloce, risulta davvero semplice da preparare e i risultati sono eccellenti. Provare per credere!

Battere il burro con lo zucchero fino a rendere l'impasto gonfio e spumoso. Poi poco alla volta aggiungere i tuorli e gli altri ingredienti, per ultimi gli albumi, montati a neve soda.

Mettere in uno stampo per colomba e cospargere con le mandorle e la granella di zucchero, informare per 40' in forno caldo statico a 170°.