Speciale Feste.. in cucina - Stupire gli ospiti a tavola: chef dei ristoranti umbri firmano 4 super ricette

Ecco la seconda di quattro puntate dedicate alle ricette per stupire gli ospiti a tavola in occasione delle feste. In comune hanno creatività, unicità e il nostro prosciutto Igp di Norcia. E' proprio il Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP che, grazie all'estro di 4 ristoratori umbri, propone altrettanti piatti per stuzzicare la fantasia a tavola e allietare la tavola con ricette sfiziose.

La nostra seconda puntata è dedicata alla ricetta del cuoco Alviero Bigi del Ristorante Bigi a Perugia che propone il Filetto di Suino bardato al Prosciutto di Norcia IGP su crema di formaggio.

Ingredienti per 6 persone:

Prosciutto di Norcia IGP

Filetto di suino

Rete di maiale

Olio

Vino bianco

Brodo di carne

500 g di latte

500 g di panna liquida

100 g di burro

70 g di farina

400 g di formaggio (consigliato il Puzzone di Moena Dop)

Procedimento:

Prima di tutto si consiglia di preparare il suino. Preparatevi del brodo di carne, avvolgete il filetto con fette di straordinario Prosciutto di Norcia IGP e rete di maiale per poi inserire in forno preriscaldato a 180 gradi, portando la temperatura a 65 e lasciandolo cuocere per 15 minuti avendo cura di inumidire di tanto in tanto con un filo d’olio, un poco di brodo e poche gocce di vino bianco. Nel frattempo per la crema di formaggio portate a ebollizione latte e panna. Sciogliete separatamente il burro unendo la farina. Versate il composto così ottenuto nella pentola in cui panna e latte hanno raggiunto l’ebollizione, mescolate e non appena sobbolle di nuovo togliete dal fuoco aggiungendo subito il Puzzone di Moena Dop tagliato a dadini sottili. Servite carne e crema di formaggio come meglio desiderate. Il Puzzone può stare sul fondo del piatto sotto la carne, oppure accanto al filetto. A fare la differenza sarà il Prosciutto di Norcia IGP.