Capodanno in Piazza San Benedetto, un po' di turisti e cittadini emozionati. Altre casette in arrivo: "Dal 2018 si ricostruisce"

Il 2018 a Norcia è stato atteso da nursini e turisti che si sono ritrovati in Piazza San Benedetto, con le note di Federico Riva e l’ Orchestra Italiana, a brindare insieme e ad ammirare lo spettacolo pirotecnico, organizzato dal Comune di Norcia e Pro Loco. Passare il veglione di capodanno in Piazza è stato come ritornare indietro, ante sisma, ma con rinnovata fiducia per il futuro.

“Il 2017 è stato il periodo più complesso è difficile per la vita della nostra Comunità - dice il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno - In moltissimi, sia dall’Italia che dall’estero ci hanno fatto visita facendoci sentire la loro vicinanza. Il 2018 dovrà aprirsi all’ insegna della fiducia e della speranza, innanzitutto completando velocemente la seconda fase dell’ emergenza (la consegna delle SAE è all’85%) e contestualmente dare l’impulso decisivo alla ricostruzione”.