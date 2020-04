Agnello arrosto, come vuole la tradizione pasquale

L'agnello arrosto è un gustoso tipo di carne che non può mancare sulla mensa pasquale, ma che in generale è ottimo per ogni pranzo domenicale. La carne d’agnello è leggera, sostanziosa e digeribile. Basti pensare che 100 grammi di carne cruda apportano circa 100 calorie e contengono 2,5 g di lipidi.

L'agnello possiede inoltre moltissime proprietà nutrizionali. E' poi è gustosto e con questa ricetta, risulta anche facilissio da cucinare!