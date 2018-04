Un nuovo writer si affaccia sulla scena (per meglio dire sui muri) della Vetusta. Si è svelato, nella sua dissennata ricerca di visibilità, lungo via Calindri, vergando il proprio nome d’arte a caratteri cubitali. Si autodefinisce "RUN", ossia “corsa”, forse proprio in ragione del modo di procedere di questi sciagurati imbrattatori della sua risma.

Prima ha realizzato un “compitino” di autopresentazione sulla parete che fiancheggia le scalette di collegamento fra via Torelli e via Calindri. Un lavoretto fatto con bombolette spray, che poi ha provocatoriamente abbandonato lungo il marciapiedi, in prossimità dei cassonetti. Gettarle dentro era forse troppo faticoso. Insomma: sono ancora là.

Poi ha vergato una serie di firme con spray rosso sulle pareti circostanti. Una delle scritte ricorrenti è “neos one pg” che, nel suo delirio di onnipotenza, significa qualificarsi come “la novità di Perugia”. Un’indicazione per gli inquirenti, già sulle sue tracce: probabilmente si tratta di uno studente del liceo classico. Difatti la “e” è scritta come la lettera greca “epsilon”.

Naturalmente, il bullo si perita di scrivere “frozen brain”, che potrebbe rispondere a un “alter ego” di una band nota nel mondo giovanile. O forse, semplicemente, sta per “cervello ghiacciato”… come il suo. La sua firma si ripete numerose volte lungo le scalette, sotto una scarpatina… e così via (gallery).

Peccato che, con scelta sbagliatissima, il Comune abbia deciso di rimuovere la telecamera motorizzata che stava in prossimità del luogo del misfatto: la tecnologia avrebbe immortalato, e inchiodato, lo scellerato alle proprie responsabilità. Riuscirà, comunque, ad assurgere a notorietà? Come diceva un politico della prima Repubblica: “Prima o poi, tutte le volpi finiscono in pellicceria”. È accaduto a Red e ad altri imbrattatori, individuati e condannati. Capiterà anche a RUN.