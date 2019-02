Stalking, ricatti e pedopornografia, allarme web sicuro: in Umbria 287 reati contro minori e donne

Studenti a scuola di sicurezza sul web. È quanto propone l'iniziativa per celebrare il SaferInternetDay 2019, che quest’anno si terrà martedì 5 febbraio promosso da Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha organizzato workshop e dibattiti sul tema del cyberbullismo negli Istituti scolastici delle province italiane.

A Perugia l’incontro si terrà presso il Centro Congressi “A. Capitini” e coinvolgerà un totale di 600 alunni dei seguenti Istituti: Liceo Magistrale “A. Pieralli”, I.O. “Bernardino di Betto”, Liceo Scientifico “G. Galilei”, I.T.T. “A. Volta”, I.I.S. “Giordano Bruno”.

Per la provincia di Terni invece l’incontro si terrà a Palazzo Gazzoli e coinvolgerà circa 300 alunni dei seguenti istituti : ITT “Allievi”, ITG “Sangallo”, Liceo “Angeloni”, Liceo Sc. “Donatelli”, IIS Classico – Artistico .

Si tratterà di un’edizione speciale del progetto Una vita da social che prevede workshop in contemporanea il 5 febbraio presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani. La Polizia Postale e delle Comunicazioni incontrerà oltre 60 000 ragazzi in occasione del Safer Internet Day, con lo slogan “insieme per un internet migliore”.

Anna Lisa Lillini, dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Umbria dichiara “Lo scopo di tutti i progetti realizzati ed in corso tendono a sensibilizzare non solo i giovani ma anche gli adulti, essi siano genitori o insegnanti, ad un utilizzo più responsabile delle nuove tecnologie. La formazione è lo strumento più efficace per fare prevenzione ed evitare i rischi che l’utilizzo del web comporta, rischi che possono concretizzarsi sia nel rimanere vittime di reati ma anche di esserne autori. Per quanto riguarda le scuole, nell’anno scolastico 2017/2018 sono stati fatti incontri in 32 istituti scolastici di tutta la regione, per un totale di circa 4000 studenti, 600 insegnanti e 250 genitori coinvolti”.

La dottoressa Lillini ricorda inoltre che la Specialità è presente anche sulla Rete internet sul sito poliziadistato.it e su quello del commissariatodips.it, dove è possibile trovare consigli utili ed informazioni sulle dinamiche del web”.

L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i ragazzi a costruire allo stesso tempo relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

In Umbria la Polizia postale ha trattato 2 casi di stalking (1 a Perugia e 1 a Terni), 62 di diffamazione online (34 e 28 nelle due province), 42 di ingiurie, molestie e minacce (rispettivamente 36 e 6), 43 di furto di identità digitale (41 e 2), 108 casi di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico (solo a Perugia) e 30 casi di sextortion (18 e 12, si tratta di estorsione e ricatto con immagini intime), per un totale di 287 reati (238 a Perugia e 49 a Terni).