LA CURIOSITA' Che ci fa un water tra due negozi del centro storico? Provocazione o coincidenza?

Bagni pubblici “fai da te?”. Qualcuno ha pensato a uno scherzo, o a una polemica, sull’onda della recente presa di posizione intorno all’opportunità o meno di ricollocare i vespasiani nell’acropoli perugina. Ovviamente, quell’elemento igienico davanti all’ingresso di due negozi era lì solo per caso. Era stato infatti provvisoriamente appoggiato, in quanto sono in atto lavori di carattere edilizio. Poco dopo, il water era sparito. Ma non è mancato chi ha pensato bene di inviarci quello scatto. Si tratta – manco a dirlo – al defensor civitatis Gianluca Papalini, ormai assurto a controllore della salvaguardia del buono e del bello fra i travertini della Vetusta.

