LA VOCE DEI LETTORI "Spostare il terminal bus da piazza Partigiani al Pian di Massiano, la proposta di un cittadino"

Un cittadino di Perugia, Luigi Ciacie, ci invia la seguente riflessione sul terminal bus a piazza Partigiani, cominciando con la domanda: “A chi giova?”. Quesito che, alla fine del suo ragionamento, potrebbe tradursi nell’affermazione “Fa danno a tutti” o anche “Non sta bene lì”. L’esordio: “Come è noto, ogni giorno il terminal di piazza Partigiani – pieno centro della città – accoglie, oltre ai pullman turistici e quelli di linea nazionali, anche centinaia di corse di autobus intercomunali. Con il palese risultato che gran parte della zona sud della città, compresa tra la superstrada e piazza Partigiani, è costantemente interessata dal traffico di mezzi pesanti e altamente inquinanti”.

Constatazione facilmente verificabile da chiunque. Prosegue: “A chi giova?”. E si risponde da solo per via negativa: “Non ai cittadini. Non alla salute. Non all’ecosistema. Non al manto stradale ridotto all’ecce homo. Non al costo generale del trasporto pubblico che ricade per intero sulla collettività. Non alla viabilità urbana…”. Un’osservazione taglia di netto il nodo gordiano: “La cosa è ancora più grave se si tiene conto del fatto che - ad eccezione della prima corsa - gli autobus circolano rigorosamente vuoti”. Da qui la proposta: “Se si spostasse il ‘terminal’ al Pian di Massiano, quanti vantaggi si potrebbero trarre?”. Domanda retorica che sottintende una risposta decisamente affermativa.