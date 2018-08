Commerciante umbro beccato con la cocaina in tasca: arrestato

Beccato con la cocaina in tasca e arrestato. I poliziotti della Squadra Mobile di Viterbo hanno messo le manette ai polsi di un commerciante umbro di circa 30 anni, sorpreso con 24 grammi di cocaina in tasca.



L'uomo, titolare di una attività commerciale a Viterbo, è stato arrestato nel corso di un controllo antidroga della polizia laziale. Il Gip, nella giornata di ieri, ha disposto per l'uomo anche la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.