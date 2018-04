Una settimana di controlli gratuiti anti-tumore al seno e non solo: missione salute donna in Altotevere

Prevenire è meglio che curare e se poi tutte le analisi sono gratuite è un chiaro invito a controllarsi senza se e senza ma. I tumori al seno e altre tipologie oncologico, oggi, possono essere sconfitte a patto però che vengano prese in tempo. Una importante occasione arriva direttamente dall'Usl 1: daal 16 al 22 aprile saranno disponibili servizi gratuiti di prevenzione, diagnosi inkrewe éécura in ambito oncologico e senologico. L’iniziativa è promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio di 24 società scientifiche. Presso il servizio di senologia, dal 16 al 20 aprile, ogni giorno due appuntamenti saranno riservati alla consulenza senologica gratuita, in tema di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori della mammella, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

È possibile prenotare fino al 13 aprilechiamando il numero 075-8509625, dal lunedì al venerdì, dalle 09 alle 13. Inoltre sab o 21 e domenica 22 aprile, presso l'ambulatorio oncologico le donne potranno usufruire gratuitamente, in quattro diverse fasce orarie, dei seguenti servizi: supporto psicologico per il sostegno alla persona e ai propri familiari, consulenze estetiche finalizzate al miglioramento e alla valorizzazione dell'immagine di sé, tecniche di potenziamento delle risorse personali per modulare lo stress psichico e la qualità del sonno.



“La nostra azienda ha sempre dimostrato particolare attenzione al miglioramento dei servizi rivolti alla donna. Anche in questa occasione siamo lieti di mettere a disposizione i nostri professionisti e le nostre strutture per offrire alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e prendersene cura in modo più consapevole. In particolare, all’Ospedale di Città di Castello – ricorda il Direttore Generale della USL Umbria 1 Andrea Casciari - sono presenti la sede della Breast Unit aziendale e dell’attività di chirurgia plastico-ricostruttiva, la culla termica integrata con il progetto Madre segreta, una stanza dedicata ai ‘codici rosa’ al Pronto Soccorso per le donne vittime di violenza”. I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari eì modalità di prenotazione.