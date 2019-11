Il sindaco Romizi in vista ai bambini malati dell'Ospedale: "Qui avvengono piccoli miracoli tutti i giorni"

Si avvicinano le festività natalizie, ed è in questi giorni che si riflette su temi delicati e sull'unione e l'umanizzazione. Il Sindaco Romizi ha fatto visita all'ospedale Santa Maria della Misericordia insieme al commissario straordinario Antonio Onnis, circondandosi sia di operatori che di pazienti e prestando attenzione alle principali strutture dei reparti dell'ospedale, e in particolare Oncoematologia Pediatrica, il dipartimento Materno Infantile, Ostetricia, Pediatria, l'Unità di Terapia Intensiva Neonatale, e il day hospital di Nefrologia e Dialisi. ù

Il primo cittadino ha anche assistito a operazioni di emergenza del Pronto Soccorso. La visita del Sindaco all'ospedale è stata significativa in quanto segno di unione tra la città e l'ospedale e la vicinanza dell'amministrazione comunale a chi si occupa della tutela della salute pubblica. Romizi ha definito l'incontro con i pazienti e il dono che da loro gli è stato fatto “tra i più significativi” da quando è Sindaco. Questa visita ha anche dato modo di programmare un incontro per realizzare dei progetti e delle manifestazioni per l'umanizzazione delle cure e la qualità di vita in ospedale, perchè come ha sottolineato il Sindaco - “talvolta, non ci soffermiamo a sufficienza sulle difficoltà affrontate dagli operatori sanitari” - che “ogni giorno compiono dei piccoli miracoli”.