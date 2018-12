Il Generale del Corpo d'Armata Ciceri in visita a Perugia: "Orgoglioso dei nostri Carabinieri: punto di riferimento anche per i paesi più piccoli"

Il Generale di Corpo d’Armata Ilio CICERI, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” di Roma, si è recato in visita al Comando della Legione Carabinieri Umbria, presso la caserma “G. Garibaldi” di Corso Cavour. Nel corso dell’incontro, il Generale CICERI ha analizzato con il Comandante della Legione, Generale di Brigata Massimiliano DELLA GALA, e con i Comandanti Provinciali dell’Umbria, il quadro complessivo delle attività poste in essere dai reparti dell’Arma nella Regione, esprimendo il proprio apprezzamento "per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di criminalità, complimentandosi per la costante azione di sostegno e vicinanza alla comunità, anche e soprattutto nelle piccole realtà". Nell’occasione, il Comandante Interregionale ha fornito linee di indirizzo operativo, mirate anche ad incrementare il senso di sicurezza avvertito dalla collettività.