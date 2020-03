CORONAVIRUS | Giusto utilizzare le mascherine quando si esce, ma evitate sempre quelle con la valvola: ecco perchè

Andrea Russo è un infermiere umbro che opera al Pronto Soccorso del nosocomio di Jesi. E' un ragazzone sanguigno che non solo si prende a cuore i propri pazienti, durante le emergenze, ma fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria coronavirus, attraverso la sua pagina facebook, cerca di dare consigli anti-contagio a tutti. In particolare, da esperto del settore, ha ribadito che la mascherina è importante ma i cittadini farebbero bene ad usare quelle senza valvola perchè in questa maniera si mette al riparo gli altri qualora, colui che sta usando questa mascherina, sia un portatore a sintomatico del coronavirus. Ecco il consiglio con tanto di spiegazione del nostro infermiere Andrea Russo.

°°°°°°°°

Tutti potremmo essere portatori asintomatici di covid-19 e non saperlo. Quindi se volete veramente limitare il rischio di INFETTARE GLI ALTRI, NON dovete indossare le mascherine con la valvola. Come ho già ripetuto più volte, la valvola serve a far uscire l'aria respirata senza essere filtrata. Questo vuol dire che se io sono positivo ed INDOSSO UNA MASCHERINA CON VALVOLA e mi metto a parlare con qualcuno che indossa la mascherina chirurgica, oppure non la indossa, posso contaminarlo.

Altro esempio.. se vado in un supermercato e tossisco, oppure respiro vicino i prodotti, o vicino l'impugnata del carrello, la valvola farà uscire il vapore espirato con il rischio di trasmettere il virus, che potrà essere trasmesso agli altri. La mascherina che tutti dovrebbero indossare è quella chirurgica, che filtra l'aria espirata, impedendo di infettare gli altri e le superfici. Ovviamente le mascherine ffp2 e ffp3 proteggono meglio, ma dato che ne esistono con valvola e senza, cercate di comprare quelle senza. Altro consiglio..

Se dopo aver indossato la vostra mascherina, entrate in macchina e la spostate sopra la testa o sotto il mento, tutto lo sforzo fatto prima, sarà stato assolutamente inutile, perché in caso di presenza del virus sui vostri capelli o sulla vostra pelle, non farete altro che avvicinarlo alla vostra bocca ed al vostro naso.

Ultimo consiglio, ma non meno importante, evitate di fumare, dato che i numeri parlano chiaro sugli effetti molto più gravi del covid-19 nei soggetti fumatori.

QUINDI SE DAVVERO VOGLIAMO LIMITARE, (CHE NON VUOL DIRE AZZERARE)..IL RISCHIO ZERO NON ESISTE.. dobbiamo tutti usare piccoli comportamenti che possono fare la differenza. EVITATE LE MASCHERINE CON LA VALVOLA.