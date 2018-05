Tenta di strangolare la compagna durante la notte di Capodanno: "Ti accoltello e ti uccido", 31enne alla sbarra

Comparirà davanti al giudice del tribunale di Perugia il prossimo 16 maggio con l’accusa di lesioni personali e minacce, un 31enne peruviano inquisito dalla procura della Repubblica e per il quale è stato disposto il decreto di citazione a giudizio. Secondo l’accusa il giovane – difeso dall’avvocato Michele Iacomi – durante la notte di Capodanno, tra il 31 dicembre e il primo Gennaio 2017, avrebbe gravemente minacciato di morte la compagna, dicendole che l’avrebbe accoltellata e uccisa.

La coppia aveva trascorso insieme la notte di Capodanno, a Perugia quando, dopo un alterco scoppiato tra i due, il 31enne l’avrebbe afferrata per il collo stringendola fino ad impedirle di respirare e causandole lesioni personali consistite in ecchimosi al collo e cervicomialgia post traumatica. Un fattaccio per il quale la donna ha sporto denuncia alle forze dell’ordine e per il quale, il 16 maggio, l’uomo comparirà dinanzi al giudice in composizione monocratica per rispondere delle accuse mosse a suo carico.