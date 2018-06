"Sono stata abusata", 46enne indagato per violenza sessuale: il pm chiede l'archiviazione del caso

Violentata dentro una roulotte. Un amaro retroscena accaduto nell'eugubino e denunciato da una donna nel luglio scorso. A finire indagato per violenza sessuale, un 46enne umbro che secondo la denuncia avrebbe convinto la donna ad entrare nella roulotte per consumare un rapporto “non consenziente”. Dopo l’ascolto del perito che ha confermato l’incapacità della persona offesa di testimoniare in aula, il gip nella scorsa udienza aveva rimesso gli atti al pm che ora ha chiesto l’archiviazione del caso.

La donna è difesa dall’avvocato Gemma Bracco, in prima linea contro la violenza di genere e Consigliera di Parità della Provincia di Perugia, che ha già preannunciato di fare opposizione alla richiesta di archiviazione. La donna, già presa in carico dai servizi sociali per alcuni problemi di natura mentale - nonostante l'approccio del 46enne, si sarebbe opposta a quella richiesta e a quei tentativi di voler consumare un rapporto. Sotto choc, riuscirà poi a confidarsi con una psicologa e infine a denunciare ai carabinieri l'accaduto. l'indagato è difeso dall'avvocato Ubaldo Minelli.