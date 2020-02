Aggredisce la fidanzata, la chiude in casa e la violenta per due giorni: indagato un 28enne

Il giudice per le indagini preliminari di Perugia ha disposto un incidente probatorio in merito ad un procedimento a carico di un 28enne di origini campane per violenza sessuale nei confronti una donna della provincia di Perugia.

Il giovane, difeso dall’avvocato Vittorio Lombardo è accusato di due episodi di violenza sessuale verso la donna e di stalking per i comportamenti tenuti nel corso dell’ultimo anno sempre nei confronti della ragazza con la quale aveva una relazione sentimentale.

Secondo l’accusa il 28enne avrebbe “costretto … a subire l’atto sessuale della penetrazione, colpendola immediatamente prima con uno schiaffo e tenendo un atteggiamento minaccioso”. Episodio avvenuto in casa della donna ad agosto del 2019.

Il giorno dopo, però, la donna si sarebbe recata a casa dell’indagato e lì sarebbe stata costretta “a subire l’atto sessuale della penetrazione spingendola così da farla cadere in terra, chiudendola all’interno della di lui abitazione e tenendo un atteggiamento minaccioso”.

Le accuse riguardano anche le molestie e le minacce continue nell’arco dell’anno in cui si sarebbe consumata la relazione clandestina tra i due. Il 28enne è accusato di “avere mediante l’inoltro di numerosi messaggi e comunicazioni telefoniche dal contenuto insistente e minaccioso, percosse, insulti ed atteggiamenti aggressivi, fra cui anche quello di rendere nota la relazione con la stessa; comportamenti tutti dettati dalla gelosia, procurato un grave stato d’ansia a … con cui aveva una relazione sentimentale, tanto da accedere contro la di lei volontà nell’abitazione di questa”.