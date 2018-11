Stacca a morsi l'orecchio della compagna, lui si difende: "Non volevo farle male", ma resta in carcere

Resta in carcere il 31enne originario di Gubbio che nella notte tra sabato e domenica, durante una trasferta a Cattolica insieme alla fidanzata, le ha staccato a morsi un orecchio al culmine di una lite tanto da procurarle l’amputazione subtotale del padiglione auricolare destro.

Questa mattina dinanzi al gip di Rimini, il 31enne indagato per lesioni personali gravissime e arrestato dai carabinieri nella sua abitazione di Gubbio, è stato interrogato alla presenza del suo difensore, l’avvocato Ubaldo Minelli. E proprio davanti al giudice ha voluto offrire la sua versione in ordine alla ricostruzione di quella notte, spiegando di non aver voluto intenzionalmente provocare una ferita tanto grave alla compagna. Dopo essere entrati in un locale di Cattolica, complice anche l'alcol e a seguito di una lite tra i due, il 31enne avrebbe tentato una riappacificazione, per poi morderle l'orecchio ma senza rendersi conto della forza.

Intanto il gip non ha convalidato il fermo accogliendo la tesi della difesa che ha escluso il pericolo di fuga, ma ha comunque applicato la custodia cautelare in carcere ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione del reato della stessa specie. Dal canto suo la difesa domani depositerà ricorso al Riesame al tribunale della Libertà di Bologna (territorialmente competente) chiedendo un alleggerimento della misura con una meno afflittiva come il divieto di avvicinamento alla persona offesa o gli arresti domiciliari, ma con l'autorizzazione ad assentarsi da casa per andare al lavoro.

La vittima, una donna di 35 anni, è stata prima ricoverata e poi sottoposta a un intervento chirurgico presso il Centro di riferimento della Usl Umbria 1 per il trattamento delle ferite difficili, situato all’ospedale di Assisi. Alla paziente - come aveva riferito una nota della stessa Usl – durante l’operazione le è stato ricostruito lo scheletro cartilageneo del padiglione auricolare e allestiti dei lembi dermocutanei per la copertura dello scheletro neoformato.