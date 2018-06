Blitz alla festa di paese, violenza sessuale su tre ragazzine: giostraio arrestato

Violenza sessuale su tre ragazzine di età compresa tra i 12 e 15 anni. L'accusa, pesantissima, è stata mossa nei confronti di un giostraio che nella serata di ieri è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della procura.

Il blitz dei militari dell'Arma è scattato nella serata di ieri, durante la festa di paese in una frazione del comune di San Giustino. L'indagato era al bar quando i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato: ora dovrà rispondere di violenza sessuale su minore e detenzione di materiale pedopornografico. La notizia è stata riportata dall'edizione odierna de La Nazione Umbria.

Da quanto è emerso nella delicatissima indagine, l'uomo si sarebbe reso responsabile di episodi di abusi ai danni di almeno tre giovanissime. Come riporta il quotidiano, l'indagato avrebbe offerto alle ragazzine giri in giostra gratuiti e altre piccole regalie in cambio di immagini choc e squallide richieste. Tutto sarebbe partito dopo la denuncia di una delle piccole, che avrebbe raccontato l'accaduto ai genitori. Già nelle scorse settimane era scattata la perquisizione in casa dell'uomo, fornendo i primi riscontri.