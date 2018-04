Donna abusata dentro una roulotte, 46enne indagato per violenza sessuale

Attratta con una scusa dentro la roulotte e violentata. E' l'amaro retroscena di una vicenda ancora da chiarire e che ha portato alla denuncia di un 46enne, ora indagato dalla procura per violenza sessuale. I fatti denunciati dalla donna sarebbero accaduti nel luglio scorso, nell'eugubino. I due si sarebbero incontrati in un bar poi, con una banale scusa, il 46enne l'avrebbe convinta ad entrare nella roulotte - teatro - secondo le indagini coordinate dal pm Laura Reale - della violenza consumata.

La donna, già presa in carico dai servizi per alcuni problemi di natura mentale - nonostante l'approccio del 46enne, si sarebbe opposta a quella richiesta e a quei tentativi di voler consumare un rapporto. Sotto choc, riuscirà poi a confidarsi con una psicologa e infine a denunciare ai carabinieri quell'abuso subito. Oggi, dinanzi al gip D'Andria, è stato ascoltato il perito nominato dal giudice con la formula dell'incidente probatorio e volto a stabilire se la persona offesa sia in grado di testimoniare in aula. In base alle risultanze della perizia, le sue condizioni di salute non sarebbero però compatibili e il gip ha rimesso gli atti al pm che deciderà se archiviare o procedere con ulteriori indagini per richiedere il giudizio dell'indagato. La donna è difesa dall'avvocato Gemma Bracco, l'indagato dall'avvocato Ubaldo Minelli.