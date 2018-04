Prete assolto da violenza sessuale: dopo il carcere e due anni di condanna..il grande accusato ha avuto giustizia

"Assolto perchè il fatto non sussiste". Si chiude con una sentenza di assoluzione il processo in Appello a carico di Don Elvio Re, ex vicario di una parrocchia di Giulianova (Teramo) accusato e condannato in pimo grado a due anni con la formula del rito abbreviato per violenza sessuale e lesioni nei confronti di una donna di 50 anni, con cui si era incontrato in un'abitazione ad Assisi.

Per il parroco nel luglio del 2014 era arrivata la sentenza di condanna e - come pena accessoria - l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio inerente la tutela e l'amministrazione di sostegno. Don Elvio inoltre, era stato anche sospeso anche dalla Curia. Il calvario era partito nel 2013, dopo la denuncia sporta dalla donna, che aveva dichiarato di essere stata aggredita sessualmente all'interno della sua abitazione ad Assisi dal parroco. Quest'ultimo - era l'accusa - le avrebbe strappato i vestiti di dosso e cagionato lesioni (lievi). Fu proprio la figlia della donna ad allertare le forze dell'ordine dopo aver sentito alcune urla provenire dall'appartamento della madre.

Questa mattina la Corte d'Appello di Perugia, presieduta dal giudice Belardi - su richiesta della procuratore Mignini - ha pronunciato la sentenza tanto attesa dai legali del parroco, che hanno sempre sostenuto la sua innocenza. Commenta l'avvocato Simone Pillon, codifensore insieme a Sara Napoleoni (in foto): "Vittima di un errore giudiziario, oggi finalmente è stato assolto da ogni capo d'accusa nonostante sia stato anche in carcere. Siamo soddisfatti della sentenza di oggi, ma non possiamo non pensare che quest'uomo per anni è stato accusato di un reato così grave". La donna invece, che aveva chiesto un risarcimento di 5mila euro, si era costituita parte civile con l'avvocato Flavio Grassini.