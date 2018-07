Entra in casa di soppiatto e palpeggia donna delle pulizie, 70enne indagato per violenza sessuale

Violenza sessuale. E' questa l'ipotesi d'accusa su cui sta facendo luce la procura di Spoleto nei confronti di un italiano di 70 anni a cui è stato notificato l'avviso di conclusione indagini dopo la denuncia di una donna, all'epoca dei fatti in servizio presso l'abitazione di una conoscente dell'indagato per svolgere servizi di pulizia.

I fatti contestati, sarebbero accaduti nell'hinterland nocerino qualche anno fa. Il 70enne, secondo le indagini coordinate dal pm Michela Petrini del tribunale di Spoleto, sarebbe entrato di soppiatto nell'appartamento della conoscente e, approfittando del suo momentaneo allontanamento, avrebbe raggiunto la domestica che era in bagno intenta a pulire. A quel punto, secondo la procura che ha chiuso le indagini, le avrebbe intimitato di stare in silenzio, per poi costringerla a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti e toccamenti.

La collaboratrice domestica, sentendosi così braccata, avrebbe iniziato ad opporsi con tutte le sue forze e a richiamare l'attenzione della proprietaria di casa. Da lì la denuncia alle forze dell'ordine e l'avvio delle indagini per cercare di far luce sulla delicata vicenda. La difesa - avvocati Giovanni Picuti e Angelo Piccotti, hanno invece da subito sostenuto l'estraneità dei fatti contestati all'indagato.