Molestie sessuale nei confronti di giovanissimi atleti, condannato ex allenatore di basket

Due anni per molestie sessuale su minori. E’ questa la condanna inflitta dal gip Carla Giangamboni questa mattina, in sede di udienza preliminare, a un ex allenatore di basket. L’imputato, che all’epoca dei fatti allenava una squadra giovanile, ha scelto di procedere con la formula del rito abbreviato ed è stato condannato anche al risarcimento di 8mila euro per ciascuna parte civile costituita.

I fatti imputati risalirebbero a un periodo che va dal 2012 al 2015; sarà proprio la denuncia di uno degli allievi a far scattare le indagini della procura: attenzioni morbose, palpeggiamenti, atteggiamenti inquietanti rivolti ai giovanissimi giocatori, forte di un rapporto di fiducia che aveva instaurato con gli allievi. all'epoca dei fatti minorenni. Tutto questo, si sarebbe consumato all'interno della stessa palestra dove il coach allenava i ragazzi.

L’uomo – difeso dall’avvocato Donatella Donati – che ha sempre sostenuto l’estraneità dei fatti a lui imputati – era finito anche agli arresti domiciliari, poi subito scarcerato dopo l’interrogatorio di garanzia. Una vicenda delicata e dolorosa e che oggi ha trovato un primo punto fermo con la condanna in primo grado. L’accusa, sostenuta dal pm Valentina Manuali, aveva chiesto una condanna superiore a tre anni. Tre le parti civili che si sono costituite in udienza con l’avvocato Daniela Pettinari. Per l’ex allenatore di basket, la vicenda in primo grado si chiude con una condanna a due anni.