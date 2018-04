Avvicina una 13enne, la molesta e la palpeggia: giovane indagato per violenza sessuale

L'accusa, per un ventenne di origine moldava, è di violenza sessuale su minore. Il ragazzo avrebbe - secondo la denuncia sporta dalla famiglia della parte offesa - molestato la giovanissima, appena 13enne all'epoca dei fatti, nei pressi del cortile di una scuola, nel Trasimeno. Il ragazzo, ospite in una comunità educativa al confine con la Toscana, avrebbe tentato un approccio di natura sessuale con la piccola, tanto da palpeggiarla e cercando di indurla a compiere atti sessuali, "mettendole le mani all'interno dei pantaloni per toccarle le parti intime". Una esperienza drammatica per la ragazzina, che sarebbe riuscita a divincolarsi dalla presa di quel ragazzo molto più grande di lei, per poi confidare tutto alla madre e sporgere denuncia alle forze dell'ordine.

Il gip - su richiesta della procura - ha disposto di procedersi per incicente probatorio, anche alla luce della ctu della psicologa Agnese Protasi, che ha stabilito come la minore sia in grado di interloquire in aula. L'incidente probatorio è stato fissato al prossimo 26 maggio; la giovanissima verrà ascoltata in audizione protetta dal giudice. Intanto le indagini vanno avanti per chiarire ogni punto di questa brutta vicenda. L'indagato è difeso dall'avvocato Michele Iacomi.