Giri sulla giostra gratis in cambio di foto hot e molestie sessuali su tre ragazzine: 48enne resta in carcere

Giri in giostra gratis e regalie varie in cambio di foto “hot”. Resta in carcere con l’accusa di violenza sessuale su minori, il giostraio 48enne residente nell’Altotevere e arrestato l’8 giugno dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta del pm. Il blitz dell'Arma era scattato durante una festa di paese.

Il giudice intanto ha rigettato la richiesta di una misura meno afflittiva che la difesa – avvocati Francesco Falcinelli e Bernardo Paolieri – avevano avanzato nei confronti del loro assistito, il 48enne, secondo la procura che lo ha inquisito, avrebbe palpeggiato e indotto tre ragazzine, tutte minorenni, a farsi mandare le loro foto in cambio di piccolo regali. Una vicenda inquietante, emersa solo dopo il racconto di una delle giovanissime ai genitori che avevano deciso nell’aprile scorso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare quanto raccontato dalla figlia. Le indagini, coordinate dal pm Michele Adragna, stanno andando avanti per cercare di far luce a 360 gradi sulla vicenda.