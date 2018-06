"Sono stata violentata nella cabina del camion: ho tentato di ribellarmi, ma lui era una furia"

Violenza sessuale nei confronti della ex moglie. E’ questa l’accusa mossa nei confronti di un cittadino romeno di 37 anni, da tempo stabile sul nostro territorio, finito a processo dopo le denunce sporte dalla ex convivente. L’imputato, oltre all’accusa di violenza, dovrà rispondere di percosse e lesioni personali. E proprio oggi, dinanzi al primo collegio del tribunale di Perugia, presieduto dal giudice Pazzaglia, è stata ascoltata a porte chiuse la persona offesa per testimoniare sui fatti oggetto di denuncia mentre l'ultima udienza in programma per la discussione è stata fissata al 3 luglio.

Secondo la denuncia sporta dalla ex convivente, a seguito della fine della loro relazione e dopo essersi trasferita da un amica, il marito avrebbe iniziato a cercarla in maniera continuativa, manifestando - è il racconto della donna, attacchi di gelosia nei suoi confronti. Fino a un inquietante episodio. Con la scusa di un chiarimento tra loro sarebbe salita sul camion dell'uomo, lui l'avrebbe portata in una stradina e a quel punto, costretta a subire un rapporto sessuale completo, "vicendo la sua resistenza fisica" e in un secondo tempo "costringendola a masturbarlo".

La donna, dopo l'aggressione, avrebbe minacciato di raccontare l'accaduto alla sua nuova compagna ed è quel a punto - è ancora il racconto della ex convivente - che l'imputato l'avrebbe afferrata per i vestiti per poi tirarle due calci. E questo, sotto casa della nuova compagna dell'uomo. Accuse pesanti che l'uomo, assistito dall'avvocato Gianni Dionigi, ha sempre respinto, negando ogni addebito e ogni reato a lui contestato. Intanto la discussione è stata fissata a luglio. La ex , persona offesa nel procedimento a carico dell'uomo, non si è costituita parte civile.