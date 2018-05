Con una scusa attira in casa una ragazzina e la molesta: condannato per violenza sessuale

Violenza sessuale nei confronti di una giovanissima, all'epoca dei fatti appena 17enne. Con quest'accusa, un 53enne è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione (pena sospesa) dai giudici del secondo collegio del tribunale di Perugia, riconoscendo alla famiglia, parte civile con l'avvocato Antonello Niccolucci, una provvisionale immediatamente esecutiva di 10mila euro.

All'imputato - difeso dall'avvocato Nicola Cittadini - i giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche e quella della lieve entità. I fatti risalgono al 2011. A quando la giovane, che era stata assunta per svolgere le pulizie all'interno di bar a cadenza settimanale, sarebbe stata molestata dal 53enne, prima con frasi fuori luogo, poi con l'assurda richiesta di uno "speciale massaggio". Non prima di averla convinta a salire in casa sua per effettuare delle pulizie anche nel suo appartamento. A quel punto avrebbe tentato di baciarla, più volte, senza il suo consenso, fino a scaraveltare il telefono della 17enne in terra per evitare che allertasse i genitori. Da lì la denuncia e l'inizio di un procedimento penale che nel 2014 è valso all'imputato un rinvio a giudizio e l'inizio del dibattimento che a distanza di 4 anni si è concluso con una sentenza di condanna.