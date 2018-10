Palpeggia due bimbe di sei e nove anni, albergatore rischia il processo a 90 anni

E' accusato di violenza sessuale aggravata a causa della minore età delle piccole vittime, due sorelline di appena nove e sei anni che secondo il pm Michele Adragna, titolare del fascicolo d'indagine, avrebbe molestato durante il loro soggiorno in una struttura ricettiva dell'Umbria da lui gestita.

Il pm ha chiesto per l' imputato, un albergatore 90enne, il rinvio a giudizio e la prima udienza dinanzi al gup Lidia Brutti è stata fissata al prossimo 6 novembre. Qui il giudice stabilirà se ci siano o meno i presupposti per incardinare il processo a carico del 90enne. Se da una parte la difesa, rappresentata dall'avvocato Michele Iacomi, ha sempre ribadito l'estraneità delle contestazioni mosse al suo assistito, spiegando anche in sede di interrogatorio di aver interagito con le piccole solo in termini giocosi e innocenti, per la procura si sarebbe approfittato della presenza delle due sorelline mentre stavano giocando negli spazi pertinenti alla struttura.

Qui, è la tesi accusatoria, dopo averne carpito la fiducia, le avrebbe costrette a subire atti sessuali, consistiti in palpeggiamenti e toccamenti nelle parti intime delle bimbe. Prima con una delle piccole e contestualmente, con l’altra minore, “infilandole la mano sotto i pantaloni”

Intanto lo scorso ottobre le due bambine erano state ascoltate dal gip del tribunale di Perugia nella forma di incidente probatorio e in audizione protetta, alla presenza del perito e psicologo infantile, Agnese Protasi. Una vicenda, questa, che sarebbe emersa a seguito del racconto di una delle sorelline ai genitori, al rientro nella loro città d’origine.