Foto e video con una bimba piccola, condannati anche in Appello la madre e l'amico di chat

Pena rideterminata in Appello per una mamma umbra e un brindisino di 50 anni entrambi inquisiti dalla procura con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una bimba di appena sette anni (all’epoca dei fatti). La vicenda era deflagrata nel maggio del 2017 con l’arresto della donna, madre della piccola; poco dopo le manette ai polsi erano scattate, nel dicembre dello scorso anno, anche per il 50enne, finito in carcere a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Perugia.

Secondo l’accusa i due, che si erano conosciuti attraverso una chat, si sarebbero scambiati video e messaggi a sfondo sessuale con protagonista non solo la donna, ma anche sua figlia.

Lo scorso novembre, entrambi usufruendo dello sconto di pena in forza al rito abbreviato, sono stati condannati: sei anni e otto mesi per il brindisino, un “insospettabile” ispettore dell’Inail e due anni e dieci mesi per la madre a cui erano state concesse le attenuanti generiche.

In Appello le condanne sono state rideterminate e la sentenza di primo grado, emessa dal gup Piercarlo Frabotta, parzialmente riformata: sei anni per l’imputato, difeso dagli avvocati Luca Gentili e Alessandra De Filippis e due anni e tre mesi per la donna, madre della piccola, difesa dagli avvocati Alessia Modesti e Francesco Narducci. Entrambi si trovano ai domiciliari.