Fa entrare in casa l'agente immobiliare per vedere la casa e poi la violenta, nei guai 56enne

Attende l’agente immobiliare che deve fare una stima dell’appartamento e la aggredisce cercando di violentarla, ma finisce sotto processo per violenza sessuale, violenza privata e lesioni personali.

L’inquilino, difeso dall’avvocato Fulvio Carlo Maiorca, era stato avvertito dalla padrona di casa che sarebbe passata una persona per visionare la casa e fare una stima. Secondo l’accusa avrebbe atteso l’agente immobiliare guardando un film porno. E quando l’agente, in questo caso una ragazza, aveva bussato, lui l’aveva fatta entrare in casa e poi chiuso a chiave la porta alle sue spalle.

Poi era scattata l’aggressione, “consistita nel bloccare” la ragazza impedendole di “uscire dall’abitazione, con la porta d’ingresso chiusa a chiave e, successivamente” scaraventando la vittima dell’aggressione “su un letto, dopo averla afferrata ai polsi e dopo essersi sbottonato i pantaloni, costretto la … a subire un atto sessuale, consistito nel premerle le mani contro i seni, tentando di sottoporla a congiunzione carnale”.

La ragazza era poi riuscita a liberarsi, riportando un “trauma contusivo agli arti superiori, escoriazioni al ginocchio destro e stato di agitazione psicomotoria” che aveva causato “una malattia nel corpo durata meno di 20 giorni”, e aveva tentato di scappare. Una volta aperta la porta si era precipitata per le scale e aveva cercato di raggiungere la propria auto, inseguita dall’uomo che aveva cercato di “impedirle di entrare nella sua vettura e di fuggire”.

La giovane aggredita si è costituita parte civile tramite l’avvocato Mario Tedesco.