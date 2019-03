Foto hot, violenze e ricatti: "Dico tutto a tuo marito se non fai sesso con me". Giudizio immediato per l'adescatore

Richiesta di giudizio immediato per un giovane albanese di 24 anni, arrestato lo scorso 25 gennaio dai carabinieri con le pesanti accuse di violenza sessuale e violenza privata. Una vicenda torbida, fatta di ricatti e minacce: vittima una donna, caduta nella trappola del 24enne che prima ne avrebbe carpito la fiducia, poi l'avrebbe indotta a scattarsi foto private e ad inviargliele e, infine, ricattandola per approfittarsi di lei.

E' questo l'impianto accusatorio sostenuto dalla procura perugina che ha chiesto per l'uomo il giudizio immediato. L'adescamento sui social parte nel settembre dello scorso anno; l'indagato, sotto falso profilo, inizia a poco a poco a carpire la fiducia e l'interesse della vittima. Poi la richiesta di inviargli alcuni scatti privati: un gioco, una complicità, che però viene 'rotta' dall'improvvisa intrusione di un fantomatico conoscente del 24enne (in realtà, secondo le indagini, sono la stessa persona) che lo avrebbe iniziato a ricattare: se non avesse ottenuto da lui un incontro con la donna, avrebbe divulgato foto e chat di cui sarebbe venuto in possesso, oltre a raccontare l'accaduto al marito della vittima.

La donna, sotto scacco per quel ricatto vile e per timore di subire conseguenze, decide, suo malgrado, di incontrare lo sconosciuto. Ed è qui che sarebbe stata costretta a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà e dietro la minaccia che, se non avesse acconsentito, l'upmo avrebbe divulgato quei scatti privati. A questo primo ricatto, ne seguirà un secondo, sempre con la pressante richiesta di subire atti sessuali e di inviargli nuove fotografie che la ritraessero in nudo integrale. Fino all'arrivo dei carabinieri, allertati dalla donna, che lo fermano e lo arrestano. Il 24enne è difeso dall'avvocato Giovanni Picuti.