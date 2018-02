"Abusata dal marito della mia amica mentre dormivo" : 50enne condannato per violenza sessuale

Due anni e otto mesi per violenza sessuale, oltre al risarcimento di 30mila euro per la parte civile. E' questa la pena inflitta dal gup Carla Giangamboni nei confronti di un 50enne sudamericano - giudicato con rito abbreviato - accusato di aver costretto un'amica di famiglia a subire atti sessuali contro la sua volontà. Il pm Mara Pucci aveva chiesto - nei confronti dello stesso - una pena di cinque anni. Una vicenda delicata, partita a seguito della denuncia della ragazza e che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura per il 50enne.

La donna, secondo la ricostruzione dell'accusa, stava riposando in una stanza dopo aver cenato e bevuto in compagnia della famiglia dell'uomo e degli amici. Una serata in allegria, come tante. Tra una birra e una chiacchierata, la donna decide di andare a riposarsi in una stanza della casa, fino ad addormentarsi. Ed è allora che -. secondo quanto denunciato dalla donna - il 50enne sarebbe entrato nella camera da letto, le avrebbe tolto gli slip per poi costringerla a un rapporto sessuale contro la sua volontà, interropendo il tutto solo all'arrivo del figlio minore dell'uomo. La donna si sveglierà proprio con il peso di quel corpo sopra il suo per poi rendersi velocemente conto di quello che le stava accadendo, tanto da confidarsi anche con la sua amica, moglie del 50enne.

Di tutt'altro tenore è stata la versione dell'uomo, che ha sempre categoricamente respinto l'accusa di aver abusato della donna ma di aver intrattenuto con lei qualche "effusione", senza consumare un rapporto completo. Commenta l'avvocato Carlo Bizzarri, difensore dell'imputato: "Ricorreremo in appello".