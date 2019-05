Perugia, picchia la moglie e il figlio: interviene la polizia, 44enne 'ammonito' dal Questore

La vita in casa? Un inferno. Un 44enne è stato "ammonito" dal Questore di Perugia per mettere fine alla violenza in famiglia. Secondo quanto spiegato dalla polizia, l'uomo avrebbe picchiato la propria compagna e il figlio. Una pattuglia della Squadra Mobile di Perugia è intervenuta in quella casa, per fermare la violenza. La donna e il figlio sono stati ascoltati dagli agenti e hanno confermato le continue violenze e vessazioni da parte del 44enne.



Nel caso di reiterazione dei comportamenti accertati, spiega la polizia, l'uomo verrà perseguito d’ufficio. In caso di procedimento penale, inoltre, l’ammonimento costituisce una aggravante della pena.