Aspetta la ex sotto casa e l'aggredisce, i vicini sentono le grida e la salvano: 50enne arrestato

L'ha attesa sotto casa, ha tentato di aggredirla in maniera violenta, per poi allontanarsi in fretta e furia in auto non appena si è sentito braccato dagli altri condòmini, allertati dalle grida. Sono i contorni di quanto accaduto nel pomeriggio ieri alla prima periferia perugina, e che ha portato all'arresto un italiano di 50 anni, ristretto a Capanne in attesa dell'udienza di convalida.

Il 50enne ha cercato di aggredire violentemente la ex compagna, ed è solo grazie all'intervento del vicinato che sono state scongiurate conseguenze ben peggiori. I vicini, sentendo le grida disperate della donna provenire dal condominio, sono intervenuti in suo aiuto, bloccando così la furia dell'uomo.

A quel punto, sentendosi braccato, il 50enne si è dato alla fuga. Allertato anche il 113, sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura di Perugia che, nonostante la resistenza posta dall'uomo, sono riusciti a bloccarlo. Per l'uomo è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rapina ai danni della ex compagna. La donna invece è stata accompagnata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.