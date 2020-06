Violenza sessuale su ragazzine, il 19enne arrestato ora confessa

Il 17 giugno scorso, davanti al gip Angela Avila, aveva scelto il silenzio rispetto alle pesanti contestazioni che gli erano state mosse. Ma stamani, alla presenza dei suoi legali difensori – avvocati Daniela Paccoi e Guido Maria Rondoni - e dopo aver chiesto di essere nuovamente ascoltato, il 19enne accusato di almeno tre episodi di violenza sessuale ai danni di ragazzine, ha deciso di ammettere le proprie responsabilità. Ha risposto in sede di interrogatorio, questa volta, ammettendo gli addebiti, ma chiarendo che non ci sono stati né molestie né abusi ai danni di madre e sorellina. Un rapporto complesso e conflittuale con il genitore – avrebbe spiegato il 19enne – tanto da decidere di andare a vivere altrove, ma nulla più.

Il 19enne, finito in carcere su ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Angela Avila e a cui vengono contestati sette capi d’imputazione, si trova attualmente a Capanne e per ora la difesa non ha avanzato richiesta di alleggerimento della misura. L’arresto a suo carico è scattato lo scorso 16 giugno: l’ultimo episodio risale alla tremenda notte dell’11, quando, con una scusa, ha attratto una 15enne fuori dal locale per fumare una sigaretta, consumando la violenza. A gennaio invece, era accaduto ad una ragazzina di nemmeno 14 anni, costretta anche a lei a subire la brutalità del 19enne.